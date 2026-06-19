乃木坂46・金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』全国10店舗でパネル展開催！先行カットも公開 | RBB TODAY

乃木坂46の金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）が6月30日に発売を控える中、全国10店舗でのパネル展の開催が決定した。あわせて、パネル展の開催を記念した先行カット第8弾も公開されている。

先行カット 撮影/三宮幹史

撮影/三宮幹史

今回公開された先行カットは、金川本人も「大好きな場所になった」と語るクロアチア・ドゥブロブニクの旧市街で撮影されたもの。カメラに向かって手を差し伸べ、無邪気な笑顔を見せるその姿は、本誌のテーマでもある"彼女感"が凝縮された1枚となっており、パネル展でも展示される予定だ。

撮影/三宮幹史

撮影/三宮幹史

パネル展は4つのテーマで構成されており、写真集掲載カットに加え、パネル展でしか見られない未掲載カットも楽しめる内容となっている。

■各テーマと開催店舗は以下の通り。

【今日の紗耶かわいいでしょ？にこにこ♡やんちゃん】

・SHIBUYA TSUTAYA

・TSUTAYA EBISUBASHI

【一緒に食べたら100倍おいしい！もぐもぐ♡やんちゃん】

・紀伊國屋書店 新宿本店

・紀伊國屋書店 梅田本店

【ドキッとしちゃった？おすまし♡やんちゃん】

・HMV&BOOKS SHIBUYA

・HMV札幌ステラプレイス店

・ジュンク堂書店 名古屋店

【ずーっと一緒にいよ？彼女み♡やんちゃん】

・タワーレコード 渋谷店

・コーチャンフォー新川通り店

・ヨドバシカメラ マルチメディア京都店

開催期間などの詳細については、各店舗への問い合わせが必要となる。