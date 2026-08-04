東京の喫茶店で「匂いがきつすぎて無理」と不満も…韓国タレント、日本の“便利メガネ”を絶賛 | RBB TODAY

東京の喫茶店では不満を漏らしていたタレントのキム・スク。

しかし、日本で見つけた“不思議なメガネ”には大満足だった。

【画像】「匂いがきつすぎ…」キム・スク、東京の喫茶店に不満？

8月3日、YouTubeチャンネル「キム・スクTV」で最新動画が公開された。映像には、日本旅行中のキム・スクが、自分好みのアイテムを買い物する様子が収められている。

キム・スクは、韓国JTBCのバラエティ番組『トーク派員25時』に出演するユ・ジェユン、女優パク・ウネとともに、東京・新宿のある店を訪れた。ユ・ジェユンが「メイクをしなくてもいいメガネがある」と説明すると、キム・スクは期待を膨らませた。

（画像＝「キム・スクTV」）キム・スク

店内で、顔の中間部分を短く見せ、顔色を明るく見せる効果があるメガネを発見したキム・スクは、「これがメイクをしなくてもいいメガネなの？チークレンズとアイシャドウレンズがある」と興味を示した。

続いて、自身の肌のトーンに合わせ、コーラルカラーのチークが描かれたメガネを試着した。アイシャドウ効果のあるメガネを試していたパク・ウネは、キム・スクの姿を見て「すごく似合う」と感嘆した。

これにキム・スクは、「私、これにすごく興味がある」と話し、韓国人スタッフにレンズを注文。スタッフがキム・スクの顔に合わせてチークの位置を調整すると、「本当に感動した。細かいところまで最高。すごくいい」と喜びをあらわにした。

（画像＝「キム・スクTV」）キム・スク

動画を見たネットユーザーからは、「日本に行って買い物したくなる動画（笑）」「メガネが本当に不思議」「ウネさんのような人と一緒に買い物したら楽しそう」などの反応が寄せられた。

（記事提供＝OSEN）

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