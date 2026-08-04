BTS、北米ツアーの影響力は「FIFAワールドカップ級」　英有力紙が“500億円超”の経済効果に注目 | RBB TODAY

BTSの北米ツアーが、開催都市に莫大な経済効果をもたらしている。

その波及力は、FIFAワールドカップ級とも評価された。

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イギリスの有力紙『ガーディアン（The Guardian）』は最近、4年ぶりにワールドツアーを行っているBTSが、アメリカ各地に大きな経済効果をもたらしていると報じた。

同紙は、8～9月に北米7都市で計16公演が行われるツアー日程に注目。これに先立ち、約3億4000万ドル（約530億円）の経済効果を生み出した5月のラスベガス公演の成果を取り上げた。

特に、8月1～2日の2日間で約15万7000人を動員したニュージャージー州メットライフ・スタジアム公演を機に、マンハッタンのコリアタウン一帯が大きな特需に沸いた点を強調した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

『ガーディアン』は、ツーリズム・エコノミクスの責任者マイケル・マリアーノ氏の分析を引用し、「BTSファンの平均支出額を見るだけでも、その波及力はFIFAワールドカップに匹敵するか、それ以上になるだろう」と見通した。平均支出額には、チケット代を除く宿泊費や飲食費、航空運賃などが含まれる。

こうしたBTSのツアーの成功は、所属事務所HYBEの過去最高業績にも直結した。HYBEは今年第2四半期、エンターテインメント業界で初めて単一四半期の売上高1兆ウォン（約1000億円）を突破し、創業以来最大となる1兆4500億ウォン（約1500億円）の業績を記録した。

また、『ガーディアン』は、地域の商業施設や文化施設と連携したHYBEの「BTS THE CITY ARIRANG」プロジェクトが持つ文化的な広がりも、成功要因の一つに挙げた。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

ニューヨーク韓国文化院と連携したKビューティー体験やペンライトのプレイゾーン、アルテミュージアムによる特別メディアアート展示、韓国料理店での特別メニューの提供などが観光客から大きな反響を集め、街全体を祝祭の場へと変えた。

ニューヨーク韓国文化院のユン・ボラ視覚芸術担当官は同紙を通じて、「K-POPは韓国語学習はもちろん、韓国の美容、食、技術、観光など、文化全般を知るための大きな入り口の役割を果たしている」と伝えた。

音楽の力で都市と文化をつなぐBTSの歩みが、世界の産業全体を動かす強力な原動力となっている。

（記事提供＝OSEN）

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