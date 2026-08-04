可憐な少女からクールな女性へ…ILLIT、ファッション誌で新境地！ミステリアスな表情に釘付け | RBB TODAY

ILLITが、新たな魅力を放った。

ILLITは、唯一無二のオーラとミステリアスなムードで、ファッション誌のデジタル表紙を飾った。

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8月3日、ファッション誌『VOGUE KOREA』は公式SNSを通じて、ILLITとラグジュアリーブランド「Miu Miu」がコラボした8月号特別版のデジタルカバーを公開した。

（写真＝『VOGUE KOREA』）ユナ、ミンジュ

公開されたカットでILLITは、深みを増した眼差しと雰囲気で視線を奪った。メンバーたちはショートカットや金髪など、大胆なヘアスタイルの変化を披露したほか、清楚な姿からクールな表情まで、幅広いビジュアルを見せつけた。

（写真＝『VOGUE KOREA』）ウォンヒ、イロハ

撮影とともに行われたインタビューでは、それぞれが考える“最も完璧な幸せ”について思いを語った。「ユナは「幸せに終わりはない」、ミンジュは「心配事がない状態」、ウォンヒは「ありのままの自分でいられるとき」、イロハは「風が気持ちいい日に、深く息を吸う瞬間」と答え、持ち前のポジティブエネルギーと個性を表した。

現在、ILLITは韓国国内にとどまらず、日本でも勢いを増している。日本2ndシングル『I Got Your Back』は、リリース直後にオリコン「デイリーシングルランキング」の上位にランクイン。タイトル曲『I Got Your Back（Feat. JISOO, MOMOKA of HANA）』も、主要音源チャートを席巻している。

また、感覚的で愛らしい魅力を盛り込んだミュージックビデオも、YouTubeのグローバルチャートで好成績を収めるなど、世界中のファンから熱い支持を集めている。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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