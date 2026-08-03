ディズニー『くまのプーさん』100周年を記念し、羽生結弦とコラボ企画を実施！10月上旬限定グッズが発売 | RBB TODAY

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、「はちみつの日」である3日に、「くまのプーさん」とプロフィギュアスケーターの羽生結弦よる特別コラボレーション「SHOWER OF HEARTーかがやくひかりのプレゼントー」を発表した。同企画は、10月14日に迎える「くまのプーさん」原作デビュー100周年を記念して実現したものである。

(c) Disney Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

10月上旬には、コラボレーション商品の発売が決定。ラインナップには、羽生自身が生地や色味の選定に携わったオリジナルアイテムやぬいぐるみをはじめ、羽生の衣装デザインをモチーフにした商品、同企画のために描き下ろされたイラストを使用したアイテムなど、多彩な内容が揃う。

コラボレーションの実現について、羽生は「本当に驚きましたし、夢なのではないかと思うほど特別な気持ちでした。私にとって大切な存在であるプーさんと、このような形でご一緒できることをとても嬉しく思っています」と喜びのコメントを寄せている。

また、ファンが競技会後にリンクへぬいぐるみを投げ込む「プーさんシャワー」の思い出について、「あの光景は一生忘れることのできない、かけがえのない思い出です。まるでプーさんに包まれているかのような景色で、私だけが見ることのできる特別なものとして今も大切に心にしまっています」と深く振り返った。

ファンへのメッセージとして羽生は、「細かなディテールにまで想いを込めていますので、ぜひ隅々まで楽しんでいただけたら嬉しいです！」と語っている。