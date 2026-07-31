BTS・JIN、ソウルの超高級住宅を127億ウォンで売却　購入時との差益は82億ウォン | RBB TODAY

BTSのJINが、超高級住宅を127億ウォン（約14億円）で売却した。

購入時との差額は、約82億ウォン（約9億円）に達する。

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7月31日、韓国の裁判所登記簿謄本を確認した現地報道によると、JINは今年4月6日、「漢南ザ・ヒル（Hannam The Hill）」の専有面積235㎡の住宅を127億ウォンで売却した。買主は今月27日に残金を支払い、所有権の移転手続きを完了した。

JINは2019年7月、この住宅を44億9000万ウォン（約5億円）で購入した。当時、抵当権が設定されていなかったことから、購入代金を全額現金で支払ったと推定されている。

購入価格の44億9000万ウォンと売却価格の127億ウォンを単純に比較すると、差額は82億1000万ウォンとなる。ただし、実際の譲渡益は、取得税や譲渡所得税、仲介手数料などの税金・取引費用によって異なる可能性がある。

（写真提供＝OSEＮ）JIN

JINはこれまで、「漢南ザ・ヒル」に計3戸を保有していたとされる。

2019年11月には、専有面積206㎡の住宅を42億7000万ウォン（約4億8000万円）で購入。さらに昨年3月には、専有面積243㎡のペントハウスを175億ウォン（約19億円）で購入し、当時の同団地における過去最高額を記録した。

今回、専有面積235㎡の住宅を売却したことで、現在は専有面積206㎡と243㎡の2戸を保有していると伝えられている。

「漢南ザ・ヒル」は、旧檀国（タングク）大学校の敷地に建設された超高級集合住宅だ。2011年に竣工し、地下2階から地上12階までの全32棟、計600世帯で構成されている。

大型住戸を中心に、100億ウォン（約11億円）を超える取引も相次いでいる。また、「漢南ザ・ヒル」は、財界関係者や著名人が多数居住・所有する高級住宅として知られている。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。

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