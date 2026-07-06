亀梨和也から「幸せの香り」が！？番組生放送で上田晋也が結婚を祝福 | RBB TODAY

歌手で俳優の亀梨和也が5日放送の「Going！Sports＆News」（日本テレビ系）に出演。結婚を祝福される一幕があった。

亀梨は6月29日に女優でタレントの田中みな実との結婚を発表した。この日、番組では冒頭で米大リーグ・ドジャースの試合内容や、番組キャスターの亀梨が取材したスケートボードのXゲームズなどを特集。 その後、スタジオで特集を振り返ったあとにMCのお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が突然匂いを嗅ぐように鼻を鳴らし始め、「俺の勘違いかな……なんか幸せの香りがするけど。なんかあった？」と言及。

これに亀梨は「しますか？」と苦笑い。上田が「知らないけど、おめでとう」と祝福すると、亀梨は「引き続き頑張らせていただきますので、みなさんよろしくお願いします」と話した。

また、番組の最後にも上田は「改めて亀梨くん、おめでとう」と拍手。亀梨は「ありがとうございます」とお辞儀した。

