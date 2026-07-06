亀梨和也から「幸せの香り」が！？番組生放送で上田晋也が結婚を祝福 | RBB TODAY

歌手で俳優の亀梨和也が5日放送の「Going！Sports＆News」（日本テレビ系）に出演。結婚を祝福される一幕があった。
亀梨は6月29日に女優でタレントの田中みな実との結婚を発表した。この日、番組では冒頭で米大リーグ・ドジャースの試合内容や、番組キャスターの亀梨が取材したスケートボードのXゲームズなどを特集。 その後、スタジオで特集を振り返ったあとにMCのお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が突然匂いを嗅ぐように鼻を鳴らし始め、「俺の勘違いかな……なんか幸せの香りがするけど。なんかあった？」と言及。
これに亀梨は「しますか？」と苦笑い。上田が「知らないけど、おめでとう」と祝福すると、亀梨は「引き続き頑張らせていただきますので、みなさんよろしくお願いします」と話した。
また、番組の最後にも上田は「改めて亀梨くん、おめでとう」と拍手。亀梨は「ありがとうございます」とお辞儀した。
鈴木福、亀梨和也の結婚に祝福のコメント「福いっぱいの家庭を築いてください！！！」 | RBB TODAY
俳優の鈴木福が、かつて共演したドラマ『妖怪人間ベム』の亀梨和也の結婚発表をSNSで祝福した。尊敬する亀梨へのメッセージと、自身の名前にかけた温かい言葉が、ファンから好評を得ている。
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亀梨和也＆田中みな実が結婚を発表 第1子妊娠も報告 | RBB TODAY
俳優の亀梨和也とフリーアナウンサーの田中みな実が結婚を発表し、田中の第1子妊娠も報告した。二人は公式サイトで直筆署名入りの書面を公開し、今後は表現者として親として精進することを表明。SNSではファンから祝福の声が寄せられている。
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