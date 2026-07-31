SAY MY NAMEシュイ、健康上の理由で一時活動休止　元AKB・IZ*ONE本田仁美がリーダーのグループ | RBB TODAY

SAY MY NAMEのシュイが、一時活動を休止する。

所属事務所のiNKODEエンターテインメントは7月31日、公式コメントを発表。

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「シュイの健康状態を継続的に見守り、本人とも十分に話し合った結果、当面の間はすべての活動を中断し、回復に専念することを決定した」と説明し、「活動復帰時期については、本人の回復状況を最優先に考慮し、慎重に判断する予定」と述べている。

SAY MY NAMEは当面の間、7人体制で活動することとなる。

（写真＝INCODEエンターテインメント）シュイ

SAY MY NAMEは、元東方神起、JYJのジェジュンが設立したiNKODEエンターテインメントに所属するガールズグループで、2024年に7人組としてデビュー。元AKB48、IZ*ONEのヒトミ（本田仁美）がリーダーを務める。シュイは昨年7月に新メンバーとして加入していた。

◇SAY MY NAMEとは？

ジェジュンが設立したiNKODEエンターテインメント初のガールズグループ。2024年10月16日に1st EP『SAY MY NAME』でデビュー。AKB48、IZ*ONEで活動した本田仁美がリーダーを務め、日本人のメイ、韓国人のソハ、ドフィ、ジュンヒ、スンジュ、タイ人のカニの7人で構成されていたが、2025年7月10日に中国出身のシュイが加入し、8人組へと生まれ変わった。最年長は2001年生まれの本田で、最年少は2010年生まれのスンジュ。

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