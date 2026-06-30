鈴木福、亀梨和也の結婚に祝福のコメント「福いっぱいの家庭を築いてください！！！」 | RBB TODAY

俳優の鈴木福が自身のXを更新し、亀梨和也の結婚発表を祝福した。
投稿では、鈴木は「僕のずっと尊敬する方が結婚を発表されました！」と綴り、かつてドラマ『妖怪人間ベム』で共演した亀梨へ「ご結婚おめでとうございます！！」と熱いメッセージを送った。
さらに「末永くお幸せに、福いっぱいの家庭を築いてください！！！」と自身の名前にかけた温かい言葉も添えられている。撮影当時からの変わらぬリスペクトと深い絆に、ファンからは「福くんの喜びが伝わってきます！」「感慨深い…。」と多くの反響が寄せられている。
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鈴木福、始球式で110キロの速球を投げる！「次回は125キロ目指します」 | RBB TODAY
俳優の鈴木福が広島対巨人戦の始球式で110キロの速球を投げた。大のカープファンで3年連続の務めとなり、宣言通りの球速を実現。2か月前から筋トレを始めており、次回は125キロを目指してトレーニングすると語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/06/24/249784.html続きを読む »