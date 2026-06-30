鈴木福、亀梨和也の結婚に祝福のコメント「福いっぱいの家庭を築いてください！！！」 | RBB TODAY

俳優の鈴木福が自身のXを更新し、亀梨和也の結婚発表を祝福した。

投稿では、鈴木は「僕のずっと尊敬する方が結婚を発表されました！」と綴り、かつてドラマ『妖怪人間ベム』で共演した亀梨へ「ご結婚おめでとうございます！！」と熱いメッセージを送った。

​さらに「末永くお幸せに、福いっぱいの家庭を築いてください！！！」と自身の名前にかけた温かい言葉も添えられている。撮影当時からの変わらぬリスペクトと深い絆に、ファンからは「福くんの喜びが伝わってきます！」「感慨深い…。」と多くの反響が寄せられている。

※鈴木福、亀梨和也への祝福コメント