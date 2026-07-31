亀梨和也の“驚きの私生活”が明らかに!?バラエティー番組『亀梨和也の丁寧男子』SPが放送 | RBB TODAY

亀梨和也がMCを務めるフジテレビ系バラエティー『亀梨和也の丁寧男子～10人大家族の部屋大改造SP～』が、8月2日16時から放送される。

同番組は、今注目を集める「丁寧な生活」をテーマに、暮らし、インテリア、料理など各分野で“丁寧な暮らし”を実践する芸能界屈指の「丁寧男子」たちが集結し、すぐに実践できる生活術を紹介する“丁寧コンサルバラエティー”。

番組では、亀梨が“丁寧男子のボス”として登場。亀梨の驚きの丁寧な私生活が明かされるほか、丁寧な暮らしの魅力を楽しく、分かりやすく伝える。さらに亀梨が愛用する“丁寧なお土産”も紹介される。

左から）山本浩司、七五三掛龍也、亀梨和也、藤本美貴 （C）フジテレビ

また、丁寧な暮らしに憧れる10人家族の自宅を「丁寧男子」たちが訪問。料理が得意な“丁寧男子”七五三掛龍也（Travis Japan）は、秘密の調味料を使って家族の大好物を丁寧にアレンジする。一方、インテリアにこだわりを持つ“丁寧男子”山本浩司（タイムマシーン3号）は、散らかった部屋を手頃に入手できるアイテムで大改造。大家族の生活空間がどのように変化するのか、驚きのビフォーアフターが見どころとなる。スタジオゲストの藤本美貴も「丁寧男子」たちの技の数々に感服する。

収録後、亀梨は「面白かったです。VTRは自分が育った環境にすごく近かったので学びになりました。“丁寧”を取り入れた後の皆さんの笑顔が印象的で、“丁寧”って素敵なことなんだなと思いました」とコメント。

さらに視聴者へ向けて、「今はタイパの時代ですが、1つ“丁寧”を取り入れることで効率が上がることもあります。1日5分でも深呼吸をしたり、空を眺めたり、何か1つでも“丁寧”を取り入れてみると景色が変わるかもしれないので、その辺りを意識してご覧になっていただきたいです」とメッセージを送った。