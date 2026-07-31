石井竜也、復帰発表直後に歌唱困難でイベント出演辞退を発表　「苦渋の決断」にファンから気遣いの声 | RBB TODAY

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石井竜也、復帰発表直後に歌唱困難でイベント出演辞退を発表　「苦渋の決断」にファンから気遣いの声

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　米米CLUB・石井竜也の公式Xが30日に更新され、イベントの出演辞退が発表された。

　石井側は「復帰をご報告した直後にもかかわらず、再びこのようなご報告をすることとなり、ファンの皆さまならびに関係者の皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、重ねて心よりお詫び申し上げます」と謝罪。

　今週27日に復帰を報告したばかりだったが、「急性虫垂炎・腹膜炎」の手術後の腹部への影響により、現時点では歌唱が困難であり、本人が納得のいくパフォーマンスをお届けできる状態ではないと判断したという。そのため、8月1日の「SKY ART FESTIVAL 2026」および、8月9日の「LuckyFes' 26」への出演を辞退する運びとなった。

　今後の復帰時期については、引き続き本人の体調を最優先に判断し、改めてオフィシャルサイトやSNS等で案内するとしている。

　この発表に対し、ファンからは「術後のお身体には酷だと思うので回避していただきよかったです」「無理をなさらず、万全な状態でお待ちしております」と、体調を案じる温かいコメントが寄せられている。

※米米CLUB・石井竜也の公式Xにて出演辞退の報告


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