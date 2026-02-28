“全鳥取県民の妹”白濱美兎、海浜浴場で圧巻のプロポーション披露！デジタル写真集の誌面カット公開 | RBB TODAY

28日、好評発売中のデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 白濱美兎「ふわふわバストのしろうさぎ」』より、同作の発売を記念して誌面カットが公開された。



撮影:唐木貴央 ヘアメイク:新井祐美子 スタイリング:菊地文子

白濱は鳥取県出身の2006年生まれ。2023年に「美少女図鑑AWARD2023」で3冠を獲得した。「全鳥取県民の妹」というキャッチコピーで注目を集め、各誌の表紙を飾るなどグラビア誌を中心に活躍の場を広げている。



同作は、海浜浴場で楽しむひとときを切り取った内容となっている。今回公開されたカットでは、麦わら帽子とワンピース姿で青空の下の砂浜を歩く様子が下からのアングルで収められており、豊かなプロポーションが際立っている。



また、ピンクの紐ビキニ姿で髪を結い、波打ち際でまぶしい笑顔を見せながら水遊びを楽しむ無邪気なシーンも収録。さらに、楽しんだ後に訪れた夕暮れの海をバックに、少し照れくさそうに微笑む情緒的な姿も収められている。