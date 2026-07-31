NMIXX、待望の日本デビュー決定！12月9日にベストアルバム『N=MIXX』リリース | RBB TODAY

NMIXXの日本デビューが決定した。

NMIXXは12月9日、NMIXX JAPAN DEBUT BEST ALBUM『N=MIXX』をリリースし、ワーナーミュージック・ジャパンより待望の日本デビューを果たす。

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デビュー当時から“MIXXPOP”の楽曲で注目を集めてきたNMIXXは、2025年10月にリリースした1stフルアルバムのタイトル曲『Blue Valentine』が韓国で大ヒットを記録。韓国国内の主要音楽番組でグループ過去最多となる10冠を達成したほか、韓国主要音楽チャートMelon「TOP100」で1位を獲得し、2025年のガールズグループ最多となるロングランヒットを記録した。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）NMIXX

日本デビューアルバム『N=MIXX』には『Blue Valentine』のほか、日本語曲を含む全12曲が収録されている。

なお、NMIXXは8月8日・9日、KEIO ARENA TOKYOでワールドツアーの⽇本公演「NMIXX 1ST WORLD TOUR IN JAPAN」を開催する予定だ。

韓国国内にとどまらず、グローバルに注目を集めているNMIXX。今後の日本活動にも期待が高まっている。

◇NMIXXとは？

2022年2月22日にTWICEやStray Kidsなどが所属するJYPエンターテインメントからデビューした韓国の6人組グループ。グループ名の「NMIXX」は、「now」「new」「next」や未知数「n」を意味する文字「N」と、「組み合わせ」や「多様性」を象徴する「MIX」を組み合わせてつけられた。もともとは7人組であったが、メンバーのジニがデビューから10カ月でグループを脱退し、6人体制となった。清純なビジュアルからは想像できないパワフルなステージパフォーマンスが特徴で、実力派グループとして高く評価されている。

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