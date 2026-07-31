近すぎて思わず手を伸ばすファンも！TXT、3作目となる VRコンサートツアーが本日（31日）上映開始 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERの最新VRコンサートが、ついに日本で幕を開けた。

至近距離でメンバーと旅するような没入体験に、注目が集まっている。

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TOMORROW X TOGETHERの3作目となるVRコンサートツアー『TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT：ENDLESS RIDE』が東京、福岡にて本日（31日）より上映開始となった。

本VRコンサートツアーは本日初日を迎えた東京と福岡に加え、明日8月1日より広島、8月14日より神奈川、8月27日より愛知、9月3日より宮城、大阪の全国7都市で開催する。

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『TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT：ENDLESS RIDE』は、これまでになかった、メンバーと1対1でコミュニケーションを取っているような演出も加わり、まるでTOMORROW X TOGETHERのメンバーと一緒に汽車に乗って旅をしているような体験を楽しむことができるVRコンサート。

『LO$ER=LO♡ER』や『0X1=LOVESONG』などのTOMORROW X TOGETHERの代表曲から、最新アルバム収録の『Stick With You』まで、ロマンチックなピンク色の砂漠や流星が降り注ぐ海、上下が逆転した街並みなど様々なバーチャル空間で披露される。

公開前日である30日には、TOMORROW X TOGETHERファンクラブ会員のおよそ100人を招待し、試写会が開催された。上映開始と共に、会場には大きな歓声が響き、あまりの近さに思わず手を伸ばしたり手を振ったりするファンも多く見られた。

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試写会に参加したファンからは「一緒に旅をしている気持ちになれた」「メンバーの魅せ方もVR技術もグレードアップしていて感動した」「至近距離で見られるのはもちろん、VRならではのファンタジーなステージも最高」などの声が寄せられ、期待がますます高まっている。

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