「誰かわからなかった…」NMIXXを10カ月で脱退したジニ、“最近の姿”に驚きの声　電撃脱退から女優転身まで | RBB TODAY

ガールズグループNMIXX（エンミックス）を早期脱退した元メンバーが注目を集めている。

ジニの近影に「大きく変わった」とする反応が相次いでいるのだ。

【写真】「だ…誰？」ジニの“最近の姿”

最近、ジニは自身のSNSに複数の写真を投稿した。

長い黒髪に黒のノースリーブを合わせ、シックな雰囲気を漂わせる姿だったが、一部ファンが注目したのは、その変化した印象だった。

韓国メディアは、かつて女優ソン・ヘギョを思わせる整った輪郭、「貴族顎」とも評されたジニの輪郭が、以前よりもかなりシャープに見えるとして、国内外ファンから心配や戸惑いの声が上がっていると伝えている。

実際、SNS上では「最初はあなただと気づかなかった」「誰なのか確認するためにユーザー名を二度見した」「すごく変わった」といった反応が見られる。一方で、「あなたはそのままが一番きれい」「どうか自分の美しさを大切にしてほしい」と、変化を心配する声も少なくない。

衝撃の脱退、ソロデビュー、そして女優へ

もちろん、写真の印象はメイク、角度、照明、補正によって大きく変わる。外見の変化だけをもって何かを断定することはできない。

それでも、ジニの近影にこれほど反応が集まるのは、彼女がNMIXXをあまりにも早く去ったメンバーとして、今も多くのファンの記憶に残っているからだろう。

そもそもジニは2022年2月、JYPエンターテインメントのガールズグループNMIXXのメンバーとしてデビューした。

（写真提供＝OSEN）2022年4月のNMIXX、右から3人目がジニ

NMIXXはTWICEの“妹分”として大きな期待を集め、『O.O』『DICE』などで活動。ジニも7年間の練習生生活を経て、ようやく表舞台に立ったメンバーだった。

（写真提供＝OSEN）NMIXX時代のジニ

しかし同年12月、JYPエンターテインメントはジニの脱退と専属契約解除を発表。理由は「個人的な事情」とだけ説明された。

デビューからわずか10カ月。グループが新人賞を受賞し、存在感を強めていた時期でもあっただけに、突然の脱退は大きな衝撃を呼んだ。

当時、ファンの間ではジニの過去発言も再注目された。彼女はメッセージプラットフォームで、「会社に通っていると、あきらめなければならないことが本当に多い。学校生活や自分がやりたいこと」などと打ち明けていた。

この発言が脱退と直接関係していたかはわからない。だが、脱退理由が詳しく明かされなかったことで、ファンが過去の言葉に意味を探したのも無理はなかった。それほどジニの脱退は、「なぜ彼女はあのタイミングで去ったのか」という問いを残した出来事だった。

その後、ジニはソロアーティストとして表舞台に戻ってきた。

2023年10月、彼女は初のEPアルバム『An Iron Hand In A Velvet Glove』でソロデビュー。ショーケースでは、初めて見せる舞台に「とても緊張した」としながらも、「もっと良い姿をたくさん見せたい」「新しく、多様な姿を見せたい」と語った。

（写真提供＝OSEN）ソロデビュー当時のジニ

また、自分だけの明るいイメージだけでなく、相反するシックなイメージも見せたいと話し、NMIXX時代とは異なるソロアーティストとしての色を打ち出そうとしていた。

ただし、2023年10月のEP以降、本格的な歌手カムバックは見られていない。最近では、むしろ演技活動に軸足を移しているようにも見える。

2025年にはショートドラマ『呪いのプロフィール写真 禁断の美貌カースト』に出演。また、今年5月に公開されたTVINGドラマ『授業時間の彼女』（原題）では、簡単には近づけないが、なぜか視線を奪う“隣の席の彼女”役を務めた。

さらに今年1月に韓国で公開された映画『BOY』（原題）で、スクリーンデビューも果たした。

（写真提供＝OSEN）2026年1月、スクリーンデビューを果たしたジニ

こうして振り返れば、NMIXX脱退後のジニは、決して完全に姿を消していたわけではない。2023年にはソロ歌手として再出発し、OSTにも参加した。その後は映画やドラマへと活動の幅を広げ、最近では女優としての歩みに重心を移している。

だからこそ、今回の近影への反応には、単なる外見の変化以上のものが重なっているのかもしれない。

（写真＝ジニInstagram）

デビューから10カ月で突然グループを離れた記憶。理由が明かされなかった空白。ソロで戻ってきた姿。そして音楽活動ではなく、女優として新たな道を歩き始めた現在。

ファンのなかには、NMIXX時代のジニを思い出し、変化を寂しく感じる人もいるだろう。一方で、彼女が今も表舞台に立ち続けていることも事実だ。

突然の脱退から約3年半。ジニは、かつての姿を記憶するファンの視線と、新しい自分を見せようとする現在の姿のあいだで、いまも注目され続けている。

◇ジニ プロフィール

2004年4月16日生まれ。本名チェ・ユンジン。2015年頃にJYPエンターテインメントの練習生となり、約7年の練習生生活を経て、2022年2月にNMIXXのメンバーとしてデビューした。練習生時代にはTWICEのモモ、サナ、ミナ、ツウィ、ITZYのイェジらと寮生活を共にしたとされる。同年12月、JYPはジニのグループ脱退と専属契約解除を発表。理由は「個人的な事情」とだけ説明された。2023年10月、初EP『An Iron Hand In A Velvet Glove』でソロデビューした。

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