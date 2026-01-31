“全鳥取県民の妹”白濱美兎、色気たっぷり豊満ボディ！水着グラビアを大ボリュームで撮り下ろし | RBB TODAY

29日発売の『週刊SPA!』（扶桑社）の水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL vol.28』より誌面カットが公開された。

白濱美兎（撮影/唐木貴央 ヘアメイク/新井祐美子 スタイリング/菊地文子）

シリーズ第28弾となる同作では、旬のグラビアアイドル6人の撮り下ろしカットを大ボリュームで収録。表紙は“全鳥取県民の妹”のキャッチコピーでも知られ、高校生の頃から注目を集めてきた白濱美兎が飾る。

白濱美兎は2006年生まれ、鳥取県出身。2023年に「美少女図鑑 AWARD 2023」で3冠を獲得し注目を集めた。同作では、フレッシュさを感じさせる“しろうさぎ”のようなムードで、麦わら帽子をアクセントにした表情豊かなカットから、ビキニ姿での透明感あふれる肌の魅力、さらに大人びた表情を見せる一枚まで、多彩な姿を披露している。

都丸紗也華（撮影/Takeo Dec. ヘアメイク/澤田果歩(GiGGLE)スタイリング/毛塚由恵）

裏表紙には、妹・都丸亜華梨との共演でも話題を呼んだ写真集『とまる to とまる』を発売したばかりの都丸紗也華が登場。ビーチを舞台に、躍動感あふれるカットが収められている。都丸紗也華は1996年生まれ、群馬県出身。2014年にグラビアデビューし、特技はピアノ。今作ではビーチバレーに挑戦し、赤いビキニ姿でアタックするシーンなどを収録。ビーチならではの開放感に加え、シャワーシーンやランジェリーカットなど、幅広い表情が楽しめる内容となっている。

沢美沙樹（撮影/岡本武志 ヘアメイク/田森春菜(JULLY) スタイリング/設楽和代）

沢美沙樹は2006年生まれ、東京都出身。ミスマガジン2024でベスト16入りし、2025年1月にグラビアデビュー。夏に撮影されたカットが収録され、川へのダイブシーンや濡れ髪カットなど、みずみずしさと大人びた雰囲気が同居する仕上がりになっている。

そのほか、高崎かなみ、麻倉瑞季、岡本彩夏も登場。価格は1,980円。