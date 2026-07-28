ボタンがはじけ飛びそう…TWICE・サナ、“透け透け”極薄トップスから溢れるふっくら感「すっごい」 | RBB TODAY

TWICEのサナが、ファンを魅了した。

サナは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

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公開された写真は、7月10日～12日にソウル・KSPO DOMEで開催されたワールドツアー「THIS IS FOR」アンコール公演の舞台裏で撮られたもの。サナはステージ衣装に身を包み、多彩な表情を見せた。

特に、薄手のカーディガンにレースのインナーを合わせたスタイリングは、サナの柔らかく女性らしい魅力を際立たせ、ファンの視線を独占した。

投稿を見たファンからは「可愛すぎる」「女神」「すっごい」「お姫様みたい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝サナInstagram）

なお、サナが所属するTWICEは、8月26日にベストアルバム『#BEST 2015-2025』をリリースする予定だ。

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。大阪府出身。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。

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