「胸もとそんなに見せてもいいの…？」別人級の超絶美女！韓国女子バレー選手の衝撃オフショット | RBB TODAY

女子バレー選手のイ・ダヨンがオフショットでファンを魅了した。

イ・ダヨンは7月26日にインスタグラムを更新。

【写真】超絶美女イ・ダヨンのオフショ

公開された近況写真では、黒のベアトップにグレーのボトムスを合わせたシンプルなコーディネートを披露。肩やデコルテがあらわになったスタイルで、抜群のスタイルを際立たせている。

鏡越しに撮影された写真では、ロングヘアを下ろしたナチュラルな姿でカメラを見つめるカットや、柔らかな笑顔を浮かべている。飾らない雰囲気ながらも、モデル顔負けの存在感を放っている。

コート上とは一味違う姿に、ネット上では「本当にきれい」「胸もとそんなに見せてもいいの…？」「女優みたい」「美しすぎる」「スタイルが異次元」「何を着ても絵になる」といった反応が上がった。

コートでのイ・ダヨン（右）と姉のイ・ジェヨン（左）

（写真＝イ・ダヨンInstagram）

イ・ダヨンは1996年生まれのセッター。双子の姉イ・ジェヨンとともに早くから注目を集め、韓国代表としても活躍した。国内リーグで頭角を現し、国際大会にも出場するなど韓国女子バレー界を代表する選手の一人だったが、2021年に学生時代の行為をめぐる告発が報じられ、その後、状況は一変。所属クラブとの契約解除や代表資格停止などの処分を受けた。その後は海外へ活動の場を移し、ギリシャやルーマニアなどでプレーを続けている。

◇イ・ダヨン プロフィール

1996年10月15日生まれ。韓国・全羅北道出身。身長180cm。韓国のプロバレーボール選手で、元韓国代表。アメリカのサンディエゴ・モジョ所属。双子の姉イ・ジェヨンもバレー選手で、日本のヴィクトリーナ姫路に所属。実父は陸上競技（ハンマー投げ）韓国元代表のイ・ジュヒョン、実母はソウルオリンピック代表セッターのキム・ギョンフィというサラブレッド家系。2014年のプロデビューから2021年1月まで韓国国内で活躍していたが、学生時代のいじめ発覚で物議を醸し、無期限出場停止と代表資格はく奪処分を受けた。以降は海外で現役を続けている。

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