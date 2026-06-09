香音が韓国ドラマ初主演！ASTEONと繰り広げる「秘密」の学園ロマンス | RBB TODAY

モデル・女優の香音が韓国ドラマ初主演を務める『俺のマネージャーになってくれる？』（全6話）が、「ABEMA」にて9日より全話配信を開始した。配信開始から1ヶ月間は期間限定で全話無料視聴が可能だ。

同作は、韓国の名門「セギ芸術高等学校」のマネージャー科を舞台に、日本からの留学生・広瀬花と、学校の四天王と呼ばれるイケメンたちが繰り広げる青春ロマンス学園ドラマだ。『花より男子』を彷彿とさせる世界観に、「なぜ彼女はここへやってきたのか？」というミステリアスな秘密が絡む予測不能な展開が見どころとなっている。

(C)2026 Megameta Ent., Ltd, Apollo Pictures, Inc., 株式会社 タートルズ All right reserved

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主人公・広瀬花を演じる香音は、ドラマやバラエティ、ファッション誌などマルチに活躍するZ世代から支持を集めるモデル・女優。今回が待望の海外進出・韓国ドラマ初主演となる。

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花を取り巻く四天王には、ソ・ガンジュン、コンミョン、カン・テオらを輩出した伝説の俳優グループ「5urprise」に続く次世代俳優グループとして注目されるASTEONのメンバーが集結。『PROJECT 7』出身のアン・ジュンウォンが天才子役出身の自信家・ク・ウノ役を、ヤン・ジュンボムが花の従兄弟・キム・バルン役を、ナム・ミンスが自由奔放な創作型タイプ・ナム・ミンス役をそれぞれ演じる。また、花を巡り恋の火花を散らすチョン・シウ役には注目株のユン・ドジンが起用された。