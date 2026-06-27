韓国ドラマ「トッケビ」の伝説の4人が再集結！韓国特別番組がU-NEXTで独占配信 | RBB TODAY

動画配信サービス「U-NEXT」は7月4日より順次、韓国特別番組『トッケビ10周年旅行～一緒にいるから輝く時間～』を韓国での放送と同時に独占見放題配信する。

同作は、全世界で社会現象を巻き起こした大ヒットドラマ『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』の放送10周年を記念した特別プロジェクト。脚本家キム・ウンスク、演出家イ・ウンボクによって生み出され、韓国ケーブルドラマ史上最高視聴率20.5%を記録した同作の主演キャスト4人が、思い出の地・江陵へと旅に出るバラエティ番組だ。

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved.

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名作『トッケビ』の10周年を記念し、コン・ユ、イ・ドンウク、キム・ゴウン、ユ・インナの4人が奇跡の再集結を果たし、思い出の防波堤から始まる小旅行を繰り広げる。まるで本当の家族のような笑いと和気あいあいの連続で、劇中で"ピーチカップル"として親しまれたドンウクとインナの軽快な掛け合いや、コン・ユとドンウクの“お兄さんコンビ"の姿に周囲が大爆笑する場面も。さらに旅の最後には、ゴウンの涙も…。

世間が「永遠の人生ドラマ」と熱狂する、あの日の記憶をめぐる愛おしい旅が日本のファンのもとに届く。

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配信スケジュールは7月4日（土）・5日（日）・11日（土）・12日（日）の各23時より順次配信予定。またドラマ『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』も現在U-NEXTにて全話見放題配信中となっており、あわせて楽しめる。