ドラマ『風、薫る』の新たな出演者発表！太田光と相田翔子が朝ドラ初出演！ | RBB TODAY

NHKにて放送中の連続テレビ小説「風、薫る」の新たな出演者として、太田光と相田翔子の出演が決定した。

主人公の一ノ瀬りん（見上愛）と大家直美（上坂樹里）が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走する姿を描く同作。終盤では、現代における訪問看護にあたる“派出看護”について描かれる。

同作で太田は、直美が見回りをする長屋住まいの身寄りのない男・遠藤平蔵役、相田は男爵家夫人でリウマチを患い、在宅で闘病する宮川佳枝役を演じる。2人は同作が朝ドラ初出演となる。

太田光（C）NHK

相田翔子（C）NHK

太田は「若い頃『おしん』の泉ピン子さんを見て、いつか朝ドラに出たいと思い、その為に漫才師になりました。ようやく念願が叶って嬉しいです。人間ドッグに行く度に、採血が怖くて暴れ回り、看護師さんに迷惑をかけています。感謝しかありません」とコメント。

相田は「看護師の方の笑顔に救われたり、細やかな優しさや冗談混じりの激励に励まされた経験があります。不安を抱えている時にとても救われました。佳枝にとって、りんさんは、喜びや希望をもたらしてくれ、心と身体に大切な存在です。生きる力を感じて頂けるよう演じたいと思います」と役への思いを語っている。

また、W主演を務める見上と上坂もコメントを寄せた。

見上愛（C）NHK

見上は「佳枝さんは、当時まだ完治する治療法がなかったリウマチを患っている女性です。日々、自分ひとりでは出来ないことが増えていく中で、りんや看護というものと出会い、少しずつ病気と向き合いながら自分らしい生き方を見つけていきます。実際に撮影をして、相田さんご本人の持つ穏やかな雰囲気が、佳枝さんという役とこの作品をさらに魅力的に彩ってくださっていると感じました。ぜひ、登場をお楽しみにお待ちください！」

上坂樹里（C）NHK

上坂は「太田光さんは朗らかで、現場全体を和ませてくださる方です。平蔵さんは直美にとって、これまでの経験だけではたどり着けなかった気づきを与えてくれる存在だと思います。新たな環境で看護と向き合う中で、平蔵さんとの出会いが直美の考え方や成長にどんな影響を与えるのか、楽しみにしていただけたらうれしいです」と呼び掛けている。