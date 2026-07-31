千秋、マレーシア拠点のアイドルグループ「KLP48」をプロデュース | RBB TODAY

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千秋、マレーシア拠点のアイドルグループ「KLP48」をプロデュース

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千秋【撮影：浜瀬将樹】
  • 千秋【撮影：浜瀬将樹】

　タレントの千秋が自身のInstagramを更新し、マレーシア・クアラルンプールを拠点に活動するアイドルグループ「KLP48」のプロデュースを務めることを発表した。

　投稿では、「この度、マレーシアのアイドルグループKLP48のプロデュースをすることになりました」と報告。KLP48について「48の中でもかなり多国籍なグループです」と紹介している。

　海外へ行くたびに現地で友達ができ、国籍や宗教が違っても好きなものが同じだと仲良くなれると感じていたという千秋。そんなタイミングで多国籍グループであるKLP48の話をいただいたといい、さまざまな国やルーツを持つ女の子たちが一つの夢に向かって活動していく姿への期待や意気込みを明かしている。

　ファンからは「すごい！応援してます！」「どんなグループになるのか楽しみ」など期待する声が寄せられている。

※千秋、KLP48をプロデュースすることを報告


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