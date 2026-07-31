北村匠海×出口夏希が主演！“記憶と愛の真実をめぐる”純愛ラブストーリーが映画化 | RBB TODAY

主演を北村匠海、ヒロインを出口夏希が務める映画『君の話』が11月27日より全国公開されることが決定した。

同作は、2018年に刊行され人気を博している三秋縋による小説『君の話』を原作に描く純愛ラブストーリー。脚本は吉田恵里香氏、監督は中川龍太郎氏が務める。このたびキャスト、ティザービジュアル、特報が公開となった。

©2026「君の話」製作委員会

物語の主人公は孤独に生きる大学生・千尋。不幸な過去を忘れるために記憶を消す治療を受けるが、目覚めると記憶は消えず、会ったこともない幼馴染・灯花との初恋の思い出が残されていた。作られた記憶の中にしか存在しないはずの灯花が、ある日現実世界に現れる。彼女は一体誰なのか、二人をつなぐ記憶は本物なのか、記憶と愛の真実をめぐる純愛ラブストーリーが展開される。

主人公・千尋を演じる北村は、近年の出演作とは一線を画す"純愛"のど真ん中に挑み、繊細な表現力で“静かでまっすぐな愛"を届ける。ヒロインを務める出口は、天真爛漫で自由奔放ながら謎めいた魅力を持つ灯花を演じる。

©2026「君の話」製作委員会

北村はインタビューで「制服は流石にもう着れないかも？と思っていましたが、監督が僕らの二人の芝居を見てすごくキラキラした目をしていたから、信じても大丈夫と思った記憶があります」と笑いながら撮影を振り返りつつ 「“あの学校生活、マジで楽しかったよな”とか、“あの時のあの恋人、忘れられないんだよね”とか、誰しもが持っている記憶の中で美化されている思い出を肯定してくれる作品になる」と語った。

出口は「撮影はあっという間でした。早く感じたということは、楽しかったということだと思います」と笑顔で撮影を振り返った。また「2人がなぜ出会ってどんな結末を迎えるのか、皆様に劇場で温かく見守ってもらえたら嬉しいです」とコメントした。

©2026「君の話」製作委員会

公開されたティザービジュアルは、向き合いながらもまだ距離感を感じさせる二人の姿が写し出され、これから紡がれる関係性を象徴するものとなっている。特報では制服姿の千尋と灯花の爽やかな日々から始まり、現実世界に灯花が現れる衝撃的な場面へと展開。「君は誰だ……？」と戸惑う千尋に「幼馴染のこと、忘れちゃった？」と無邪気に笑いかける灯花の姿が描かれ、あるはずのない思い出に導かれて二人の運命が動き出す予感を漂わせる内容となっている。