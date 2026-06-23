【韓国ドラマ】崩壊した学校に“鉄槌”を下す！スカッと系なのに考えさせられる韓ドラ『鉄槌教師』 | RBB TODAY

Netflixオリジナル韓国ドラマ「鉄槌教師」の配信が5日にスタートした。

同名ウェブトゥーンを原作とする本作は、教師への暴力やいじめ、モンスターペアレントなど、崩壊寸前の教育現場を舞台にした学園ドラマ。なお、原作は過激な暴力描写や差別的な表現から物議を醸した問題作としても知られている。

物語の舞台は、体罰禁止法の影響で教師の権威が失われ、校内暴力や理不尽なクレームが横行する韓国の学校。政府は失われた“教権”を取り戻すため、強い権限を持つ架空の機関「教権保護局（ERPB）」を設立し、問題校に監督官を派遣する。



Netflixシリーズ『鉄槌教師』6月5日より独占配信中 Kim Ji-yeon/Netflix © 2026 Netflix, Inc.

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特殊部隊出身の監督官ナ・ファジン（キム・ムヨル）は、いじめや教師への暴力に苦しむ現場へと乗り込み、被害者を守るために“鉄槌”を下していく。

主なキャストと役どころ

キム・ムヨル（ナ・ファジン役）



Netflixシリーズ『鉄槌教師』6月5日より独占配信中 （ｃ）jisangchung

1982年5月22日生まれ。ドラマ「美しい私の花嫁」「未成年裁判」、映画「犯罪都市 PUNISHMENT」などで知られる。

本作で演じるのは教権保護局のエース監督官。第1話では大物議員の息子が横暴に振る舞う高校に乗り込み、“問題児”たちに最初の鉄槌を下す役割を担う。

イ・ソンミン（チェ・ガンソク役）

1968年10月15日生まれ。映画「ソウルの春」「しあわせな選択」やドラマ「未成年裁判」など、重厚な社会派作品で印象的な役を多く演じてきた。

本作では教育部長官チェ・ガンソクを演じ、教権保護局を立ち上げた政治家として現場の監督官を守る一方、娘を校内暴力で失った父親という顔も持つ。

チン・ギジュ（イム・ハンリム役）

Netflixシリーズ『鉄槌教師』6月5日より独占配信中 （ｃ）jisangchung

1989年1月26日生まれ。ドラマ「ミスティ」「初対面だけど愛してます」などで知られる。

本作で演じるイム・ハンリムは、ファジンにスカウトされ教権保護局に入った新人監督官。学生時代にはいじめの被害者だったという過去を持ち、軽口を叩きつつも、被害者側の感情に一番近い位置から事件に関わっていく。

ピョ・ジフン（ポン・グンテ役）



Netflixシリーズ『鉄槌教師』6月5日より独占配信中 （ｃ）jisangchung

1993年2月2日生まれ。アイドルグループBlock BのP.Oとしてデビューし、その後はドラマ「ユミの細胞たち2」などで俳優としても注目を集めてきた。

教権保護局の事務官ポン・グンテ役では、現場に向かう2人を側面から支える“頭脳と調整役”を担当。デスクワークと情報戦を主戦場に、視聴者と同じ目線で事件の全体像を整理していくキャラクターになっている。



“胸がすく”サイダードラマとしての魅力

本作がもっとも支持されているのは、やはり圧倒的な爽快感だ。

救われない被害者や、責任を回避しようとする大人たちの姿を見せて視聴者の苛立ちをじわじわ溜め込み、そのあとで教権保護局の監督官たちが加害側を一気に追い詰める。この「溜め」と「解放」のリズムが非常にうまく、韓国でも日本でも“サイダー”ドラマとして高く評価されている。

一方で、その快感は単純な勧善懲悪では終わらない。暴力でしか止められない現場の深刻さがあるからこそ、スカッとしながらも少し苦さが残る。その後味が、本作をただの痛快アクション以上の作品にしている。



Netflixシリーズ『鉄槌教師』6月5日より独占配信中 Kim Ji-yeon/Netflix © 2026 Netflix, Inc.

第3話・第5話で見える、教師と保護者をめぐる“教育の闇”



その魅力がよく分かるのが、第3話と第5話だ。

第3話では、高校生インフルエンサーが教師に関する虚偽の情報を拡散し、教権局の監督官イム・ハンリムが真相解明に乗り出す。



Netflixシリーズ『鉄槌教師』6月5日より独占配信中 Kim Ji-yeon/Netflix © 2026 Netflix, Inc.

ドラマでは、男性教師を陥れるためにセクハラ被害がでっち上げられ、冤罪の教師がSNSで晒され、自殺に追い込まれる設定が取られている。

ここで描かれているのは、「子ども＝被害者」「教師＝加害者」という単純な構図ではない。ネット上の空気が一人の教師の立場を一瞬で崩していく展開は、いまの学校が抱える不安定さを生々しく映し出している。

第5話では、舞台を小学校に移し、モンスターペアレント問題に切り込む。

モンペの母を演じるのはパク・ジヨン。過剰なクレームや自己中心的な要求を繰り返し、担任教師に対して執拗な圧力を掛ける母親が描かれており、その暴走っぷりで視聴者のヘイトは溜まる。

一方、追い詰められた教師が命を絶とうとするところまで行って初めて教権保護局が介入するこの回は、「保護者の愛情」と「支配欲」の境界線がどれだけ危ういかを描いている。

第3話がSNS時代の教師いじめ、第5話が保護者による教権侵害を描くことで、本作は学校の内側だけでなく、学校を取り巻く社会そのものの歪みまで表現している。

Netflixシリーズ『鉄槌教師』6月5日より独占配信中 Kim Ji-yeon/Netflix © 2026 Netflix, Inc.

スカッと感だけでは終わらない、今見るべき学園ドラマ

「鉄槌教師」は、問題生徒や毒親に真正面から“鉄槌”を下すスカッと感が最大の魅力である一方、教育現場の息苦しさをきちんと残すことで、見終わったあとに考えさせるドラマにもなっている。

特に第3話と第5話まで観ると、この作品が単に悪を懲らしめる話ではなく、「誰が教師を守るのか」「学校は誰のための場所なのか」を問う物語であることがよく分かる。

スカッとする韓ドラとして楽しめる一方で、現代の教育問題を映す社会派ドラマとしても見応えのある作品となっている。

