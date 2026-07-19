14歳年上の韓国俳優と結婚した日本人女性、お腹がふっくら　夫への申し訳なさと誇らしさを綴る | RBB TODAY

アヤネさんが夫への感謝の気持ちを伝えた。

アヤネさんは7月16日、インスタグラムを更新。

【写真】“スイムウェア”姿のアヤネさん

公開された写真には、夏らしいノースリーブとスカート姿を披露するアヤネさんの姿が写っている。ふっくらとしたお腹が目を引く。

アヤネさんは「妊娠20週の時、お腹ってこんな感じだったかな。2年半ぶりだから。妊娠して体が重くなり、体力も落ちてきたので、最近は夫や家族の助けを借りることが増えました。でも今日ふと、私が大変な分、私を支えてくれる人たちも大変だったんだろうなと思いました」と綴っている。

続けて、「忙しいスケジュールをこなして帰ってきても私のそばにいてくれて、私ができないことを代わりにやってくれる。私は自分の大変さばかりに目を向けていて、その人の苦労を十分に思いやれていなかった気がします」と振り返った。

さらに、「最近は夫がしてくれるすべてのことが、よりありがたく感じられます。私が知らなかった苦労のなかで、夫は何も言わず黙々と一家の大黒柱としての役割を果たしていました。そんな夫に申し訳ない気持ちと誇らしい気持ちを抱いています」と綴り、夫イ・ジフンの動画も公開している。

この投稿を受け、ネット上では「妊娠期間は本当に大変ですよね」「優しく支えてくれる夫がいて良かった」など、さまざまな反応が寄せられた。

（写真＝アヤネさんInstagram）アヤネさん（上）、イ・ジフン（下）

なお、日本人のアヤネさんは2021年に14歳年上の俳優イ・ジフンと結婚。2024年に長女を出産し、現在は第2子を妊娠中で、第2子も女の子であることを最近明かした。

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