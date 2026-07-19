こんなに大きくなったの？イ・ビョンホン夫婦の息子、長い手足が際立つ“成長ぶり”に注目 | RBB TODAY

女優イ・ミンジョンが、すっかり成長した息子の近況を公開した。

友人たちと並んで歩く後ろ姿からは、いつの間にか少年らしくなった姿がうかがえる。

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イ・ミンジョンは最近、自身のSNSに「美しいあなたたちの姿が好きだった」というコメントとともに、複数の写真を投稿した。

写真には、息子ジュヌ君と友人たちが肩を組みながら歩く様子が収められている。イ・ミンジョンは、その後ろ姿に「もう長い、本当に長い後ろ姿」と書き添えた。日ごとに背が伸び、体つきも変わっていく息子を見つめる母親の感慨がにじんでいる。

ゴルフ場で撮影した写真も公開した。芝生の上に立つジュヌ君は、すらりと伸びた手足が印象的だ。顔は写っていないものの、大きく成長した様子が伝わってくる。

（写真＝イ・ミンジョンSNS）

イ・ミンジョンは以前、自身のYouTubeチャンネルで、息子の身長について質問を受けたことがある。その際、「幼い頃から牛乳をよく飲んでいた」と笑いながら答えた。一方で、「男の子は成長しきるまで分からない」とし、具体的な身長は明かさなかった。

ジュヌ君は、バスケットボールも楽しんでいることで知られている。イ・ミンジョンは、息子が試合に出場していることを明かしつつも、選手を目指しているわけではないと説明。バスケットボールについては、「一種の発散の場であり、趣味」と語っている。

今回はゴルフを楽しむ姿も公開し、運動好きな息子の日常を伝えた。

さらに、第2子となる娘の愛らしい近況も紹介した。写真の娘は白いワンピースを着て、髪を二つ編みにし、リボンをつけていた。小さな後ろ姿からも、かわいらしい雰囲気が漂っている。

（写真＝イ・ミンジョンSNS）

なお、イ・ミンジョンは2013年に俳優イ・ビョンホンと結婚。2015年に息子ジュヌ君を出産し、2023年には第2子となる娘を授かった。

これまでにも番組やSNSを通じて家族の日常をたびたび公開しており、子どもたちの顔は隠しながらも、成長の様子やささやかなエピソードをファンと共有している。

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子～Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2024年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。

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