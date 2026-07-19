目・鼻・輪郭に続き唇まで…自分を“整形怪物”だと認めた韓国インフルエンサー、美容施術を堂々公開 | RBB TODAY

インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、さらに華やかになったビジュアルを披露した。

7月16日、チェ・ジュンヒは自身のインスタグラムを更新。「リップフィラーがめっちゃ最高だったので共有するね」というコメントを添えて写真を投稿した。

【写真】チェ・ジュンヒ、驚愕のビフォーアフター

公開された写真でチェ・ジュンヒは、カメラを見つめながら抜群の美貌を披露。小さな顔、はっきりとした目鼻立ち、透明感のある肌が印象的だ。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

特に、フィラー施術（注入施術）によってさらにふっくらと魅力的に整えられたリップラインが、彼女の華やかな顔立ちを一層引き立てている。

チェ・ジュンヒはこれまで、目や鼻の整形手術、顔の輪郭手術など、自身の美容情報を惜しみなく公開しながらファンと交流してきた。今回も、唇へのフィラー施術を明かし、ファンの熱い反応を集めた。

なお、チェ・ジュンヒは、国民的女優だった故チェ・ジンシルさんと、読売ジャイアンツにも所属した元プロ野球選手の故チョ・ソンミンさんの娘として知られる。今年5月に11歳年上の一般男性と結婚式を挙げ、新たな人生のスタートを切った。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。

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