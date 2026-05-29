梶裕貴、法務省の検討会に出席報告「保護なきAI利用に未来なし」 | RBB TODAY

声優の梶裕貴が28日にXを更新し、同日に法務省で行われた生成AIを使った声などの無断利用に対する法的責任のあり方を議論する検討会に出席したことを報告した。

検討会は、生成AIの普及で、肖像や声などの無断利用が深刻化していることを受けて設置されたもの。梶のほか、声優の緒方恵美らも出席した。

梶はXで「本日、法務省で行われた検討会に声優有志として出席いたしました」と報告。

出席した検討会で「声の権利をはじめ、文筆やイラスト、音楽に関しても、『保護なきAI利用に未来なし』を主張してきました」と明かした。また、「真の意味で、AIと共存できる日を目指して。ここからです。皆様も一緒に！」と呼びかけた。

※梶裕貴、法務省の検討会に出席

