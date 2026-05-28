元広島カープ・羽月隆太郎、今夜TikTokでライブ配信 | RBB TODAY

元広島カープの羽月隆太郎が、28日に自身のXを更新。「5月28日 20時より、下記リンクにて配信させて頂きます。」とライブ配信を行うことを告知した。

羽月は「ソンビたばこ」と呼ばれる指定薬物エトミデートを使用したという罪に問われ、15日に拘禁刑1年・執行猶予3年の有罪判決が言い渡された。公判では「他にも吸っているカープ選手がいた」と共犯者の存在を示唆。判決が言い渡された翌16日には、Xに「様々な憶測や報道が出ている中ではありますが、近日中に、今回の件について自分の言葉でしっかりお話しさせていただく場を設ける予定です。」と投稿している。

28日は18時よりマツダスタジアムで広島カープ対千葉ロッテの試合が行われており、20時は試合の最中でもある。かつてのチームメイトが野球で戦う中、果たして羽月は何を語るのだろうか。

※羽月隆太郎の投稿