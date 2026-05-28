AKB48・伊藤百花がセレモニアルピッチでノーバン始球式を達成！ | RBB TODAY

横浜DeNAベイスターズの公式YouTubeチャンネルが27日、同日のオリックス・バファローズ戦でAKB48の伊藤百花が行ったセレモニアルピッチの様子を公開した。
26日から28日まで、「横浜DeNAベイスターズ×オリックス・バファローズ」戦で開催される「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026」。AKB48は2日目となる27日に登場し、伊藤のセレモニアルピッチや、メンバーのパフォーマンスなどが行われた。
動画は伊藤がリリーフカーで球場に登場したところからスタート。ピッチで他のメンバーと合流し、「RIVER」をパフォーマンスした。
その後、伊藤は始球式に挑戦。見事ノーバンでの投球を達成すると、メンバーからも喜びの声が上がった。
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