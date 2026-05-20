AKB48・小栗有以、レアなメガネ姿にファン「オシャレで上品」「似合いすぎ」 | RBB TODAY

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AKB48・小栗有以、レアなメガネ姿にファン「オシャレで上品」「似合いすぎ」

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（写真は小栗有以の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
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　AKB48の小栗有以が13日にインスタグラムを更新し、新たにゲットしたというメガネを着用した自身の写真を公開した。

　小栗は「新しい（メガネの絵文字）をゲットしてウキウキな日」とコメント。淡いミントグリーンのふわふわ素材のトップスを着用し、リムレスメガネをかけたショットを披露した。

　また、鏡越しに撮影した自撮りショットも投稿。この写真ではトップスの上にクリーム色のジャケットを合わせており、メガネと相まって透明感のある大人な雰囲気が醸し出されていた。

（写真は小栗有以の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　小栗は、「メガネってファッションの一部だからいっぱい取り入れていきたいな～今回はリムレスメガネと他3つをゲットしました」とこだわりも明かした。

　ポストには、「メガネ素敵でかわいい」「オシャレで上品」「似合いすぎ」という声が集まっている。


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