一ノ瀬瑠菜のかわいい笑顔にクギ付け！グラビアムック『SUNNY GIRL vol.13』発売 | RBB TODAY

グラビアムック『SUNNY GIRL vol.13』（HINODE MOOK 802）が28日に発売された。

今号のテーマは「等身大のデート」。5名の出演者がそれぞれ異なるシチュエーションで撮影に臨んでいる。

【表紙】SUNNY GIRL vol.13 一ノ瀬瑠菜

【裏表紙】SUNNY GIRL vol.13 和田海佑

表紙を飾るのは、同誌初登場の一ノ瀬瑠菜だ。河川敷でのピクニックデートを舞台に、特技のギターを奏でる姿や菜の花とはしゃぐ天真爛漫な笑顔を収録。吸い込まれるような瞳が印象的な一枚となっている。

【中面・扉】SUNNY GIRL vol.13 和田海佑

裏表紙はNMB48を卒業し新たなステージへ進み始めた和田海佑。同誌2度目の登場となる和田は、カフェでの無邪気な笑顔から大人びた表情まで、輝きを増した「今」を見せる。

2度目の登場となる黒嵜菜々子は、公園でのラフな休日デートがテーマ。熱狂的な野球ファンとしての顔やパリへの一人旅の思い出など、リラックスした雰囲気で素顔を語っている。

【中面・扉】SUNNY GIRL vol.13 黒嵜菜々子

初登場の山岡雅弥はレスリングで中学全国選抜ベスト8の実績を持つアスリートだ。グラビアに加え、趣味のスケッチをこなす意外な一面も披露している。

【中面・扉】SUNNY GIRL vol.13 山岡雅弥

【中面・扉】SUNNY GIRL vol.13 ぽぽちゃん

同じく初登場のぽぽちゃんは、5年間のビール売り子経験を持つ「お酒好き美女」としてSNSで話題の人物だ。「はしご酒デート」をテーマに、ビールを片手に笑う無邪気な姿からお家でのしっとりとした大人の表情まで、お酒が進むごとに解けていく素顔を掲載している。