アンダーウェアを堂々と…BLACKPINK・ジェニー、美ボディ全開“攻め衣装”で魅了「キャー」 | RBB TODAY

BLACKPINKのジェニーが、ラグジュアリーなスタイリングで魅了した。

ジェニーは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】アンダーウェアを堂々と…ジェニーの“攻め衣装”

公開された写真は、5月26日にソウルで開催された「CHANEL 2026 メティエダール コレクション ソウルショー」のアフターパーティー会場で撮影されたものだ。

写真のなかのジェニーは、繊細なレースが施されたアンダーウェアに、華やかなスパンコールのセットアップを合わせたスタイリングを披露。引き締まったウエストとメリハリのあるボディラインが引き立ち、視線を独占した。

投稿を見たファンからは、「美しい」「キャー」「オーラが別格」「直視できない」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ジェニーInstagram）

なお、ジェニーはラグジュアリーブランド「CHANEL」のアンバサダーを務めており、唯一無二のファッションセンスとカリスマ性で、世界中のファンを魅了し続けている。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

■【写真】「息止まる」ジェニー、“目のやり場に困る”大胆衣装

■【写真】「隠す気ゼロ？」ジェニー、ほぼ丸見えの衝撃露出衣装

■【写真】ジェニーの「スケスケ」衣装、衝撃超えて物議