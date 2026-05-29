インナーを出すスタイル？IVE・ウォニョン、艶やかな誘惑ポーズで紐ワンピを着崩す | RBB TODAY

ガールズグループIVEのメンバー、ウォニョンがファンへの愛情をあらわにした。

5月28日、ウォニョンは自身のインスタグラムを更新。

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キャプションには、英語で「ものすごく愛しています」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真のなかのウォニョンは、さまざまな衣装を完璧に着こなし、唯一無二の雰囲気を醸し出していた。

（写真＝ウォニョンInstagram）

なかでも、ピンクのディテールが加わったオフショルダーのワンピースを着用した写真では、ソファに座り、優雅な雰囲気を演出した。下ろした長い髪と華奢なシルエット、清純な魅力が相まって、ファッション誌のような場面を完成させた。

投稿を目にしたファンは、「月より輝いている」「とても美しいです」「大好き」など、熱い反応を見せた。

なお、ウォニョンが所属するIVEは、韓国と海外で活動を続けながら、世界中で人気を博している。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

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