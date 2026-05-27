人気レースクイーン・愛染のえるが『FLASH』初登場！大人の色香が爆発 | RBB TODAY

写真週刊誌『FLASH』（光文社）の5月26日発売号に、人気レースクイーンの愛染のえるが初登場した。

現在「SUPER GT」や「スーパー耐久」でレースクイーンとして活躍中の愛染。今回の初掲載となる今回の『FLASH』グラビアでは、「チャームポイントはおへそ」と語る愛染の６ページにわたるグラビアを掲載。初挑戦の緊張感の中にも、大人の色香を漂わせた仕上がりとなっている。

誌面に掲載されたインタビューでは「仕事帰りにメガハイボールがあるお店に一人で行って、サクッと2杯飲んで帰る」と語り、飾らない素顔を明かしている。

愛染は2000年生まれの25歳。スリーサイズはT165・B79W60H84。2020年からイベント会社のスタッフとして約1年勤務した後、周囲のすすめでイベントコンパニオンへと転身。その後はコスプレイヤーとしての活動もスタートさせるなど、多彩なキャリアを歩んできた。2024年にはレースクイーンとして正式デビューを果たし、現在はモータースポーツシーンで存在感を放っている。

FLASHデジタル写真集『あなた色に染まる』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売中だ。