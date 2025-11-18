バスケ美女・すみぽん、引き締まったヘルシーボディ！水着姿でセクシーグラビア | RBB TODAY

18日に発売された『週刊FLASH』最新合併号（光文社）に、バスケタレントとして活躍し、SNS総フォロワー数が210万人を超えるすみぽん（高倉 菫）が登場している。

すみぽん（高倉 菫）(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐々木大輔（SIGNO）

4種類のビキニに身を包み、無邪気な笑顔はもちろん、随所に見せる艶やかさが印象的なグラビアを6ページにわたって披露。インタビューではグラビア活動を始めたきっかけと、自身の作品のなかでお気に入りのものについて語っている。

山本 杏(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

また、ミスマガジン2024で「ミスヤングマガジン賞」を受賞し、モデルや俳優などとして活躍する山本杏が登場。19歳らしいキュートな顔立ちと圧巻のプロポーションがまぶしい水着グラビアを6ページにわたって披露している。

石田優美(C)光文社/週刊FLASH 写真◎笠井爾示

さらに、アイドルグループ・NMB48を卒業後、タレント、俳優として活躍する石田優美が同誌に初登場。6ページにわたるグラビアでは、自身初となるオールランジェリーでの撮影に挑戦し、ド迫力のボディを大胆に見せつけている。

佐々木美乃里(C)光文社/週刊FLASH 写真◎市川秀明

そして、「レースアンバサダーアワード2024」で3冠に輝いたレースクイーンの佐々木美乃里も同誌初登場。形のきれいなふんわりバスト、スラリとした美脚を堪能できる５ページだ。インタビューでは、小学生の頃にバスケットボールで全国大会に出場したエピソードなど、意外なスポ根ぶりを明かしている。