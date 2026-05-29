“股下ギリギリ”の超ミニ丈…aespa・ジゼル、異次元スタイルに「脚の長さ3メートル」の声 | RBB TODAY

aespaのジゼルが、抜群のスタイルで視線を奪った。

ジゼルは最近、自身のインスタグラムを更新し、「accepted it」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】ジゼル、“股下ギリギリ”で異次元スタイル

公開された写真には、長袖のクロップド丈トップスにショートパンツを合わせたジゼルの姿が収められている。

短いトップスからは引き締まったウエストが、タイトなボトムスからはすらりとした美脚があらわになっており、その圧巻のプロポーションで見る者を圧倒した。

この投稿を見たファンからは、「やばい」「なんてこった」「脚の長さ3メートル」「スタイルえぐすぎ」といった反応が寄せられている。

（写真＝ジゼルInstagram）

なお、ジゼルが所属するaespaは、5月29日13時に2ndフルアルバムのタイトル曲『LEMONADE』をリリースする。

◇ジゼル プロフィール

2000年10月30日生まれ。本名は内永えり（韓国名：キム・エリ）。父親が日本人、母親が韓国人のハーフで、日・韓・英3カ国語を話せるトライリンガル。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビューした。練習生期間は11カ月と現在SMエンターテインメントに所属する女性アイドルの中で最も短く、他を寄せ付けない圧倒的なラップスキルを誇る実力派。グループ内ではメインラッパーを務めるが、安定感抜群の歌唱力も高く評価されている。

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