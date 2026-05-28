乃木坂46・田村真佑、清楚なセーラー服姿に反響！ | RBB TODAY

27日、乃木坂46の田村真佑が自身の公式インスタグラムを更新。セーラー服姿を披露して反響を呼んでいる。

田村は「セーラー服ってかわいいよね」という文章とともに、セーラー服を着た自分の写真をアップ。紺色のセーラー服に白いスカーフを結んだオーソドックスな制服姿ではにかみながらほほ笑む姿や、口元に両手を当てて笑う姿、笑顔でピースサインをする姿などを見ることができる。スカートの丈は膝丈で、黒のハイソックスを合わせた清楚な姿だ。

これは24日放送の「乃木坂工事中」で、先日卒業した梅澤美波の卒業企画としてメンバー全員がセーラー服を着用した時に撮影されたオフショット。貴重なセーラー服姿ではにかむ田村の姿に3.2万件以上のいいね！がつくほどの反響を呼んだ。田村他、乃木坂メンバーのセーラー服姿が見られる「乃木坂工事中」は、公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で見ることができる。

※田村真佑の投稿