EXOド・ギョンス＆俳優キム・ウビンらのドタバタ劇再び！新バラエティで牧場仕事に挑戦へ | RBB TODAY

俳優イ・グァンス、キム・ウビン、ボーイズグループEXOのド・ギョンス（D.O.）が、牧場での仕事に挑戦する。

来る6月19日、韓国で初放送されるtvN『豆を植えたところに豆が生える、行きたいやりたい動物農場』（原題・以下、『コンコンパムパム』）は、済州（チェジュ）島で繰り広げられる大親友のイ・グァンス、キム・ウビン、ド・ギョンスによる“ファームタスティック”な農場での滞在を捉えた番組だ。

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公開された最初のティザー動画には、牧場でも“お笑いの神様”が降臨する大親友たちの様子を垣間見ることができ、興味を引く。牧場のスタッフと平和に食事をしていたところ、牛が脱走したという衝撃的な知らせを聞くことになる。

初めて経験する状況に驚きを隠せない3人はその場で凍り、自然と牧場の代表へと視線が向かう。しかし、代表も「繋いでおいたのに、ほどけたのかな？」と慌てた反応を見せた。彼らの気持ちを知る由もない放牧されている牛たちは、開いている柵を越えて自由に歩き回っており、笑いを誘う。

（写真＝tvN）左からキム・ウビン、ド・ギョンス、イ・グァンス

また、ポスターには牧場に登場した3人組が、仕事場を背景にオーラを放っており、目を引く。お揃いのアイテムのカウボーイハットはもちろん、作業着や長靴、肩にかけたタオルまで、現場にぴったりなビジュアルを見せているが、牧場仕事は初めてなだけに、彼らのドタバタ劇に関心が集まっている。

なお、tvN『コンコンパムパム』は、6月19日20時35分に韓国で初放送される予定だ。

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