相田翔子、すっぴん＆マスクで過ごすと独り言が止まらない悩みを打ち明ける「やべーやべーやべのすけとかずっと言っちゃう」 | RBB TODAY

「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）の27日放送回に、タレントの相田翔子が出演。すっぴん＆マスクでスーパーなどに行くと独り言が止まらなくなってしまうという悩みを打ち明けた。

この日のテーマは「年を重ねて今が一番楽しい女たち」。78歳の安藤和津を最年長に、全員50歳以上で人生を謳歌している女性芸能人がトークを繰り広げた。話題は「若いころと感覚が変わったこと」についてとなり、司会の上田晋也に話を振られた相田は、「前（若いころ）はスーパーでもお化粧していかなきゃ、って思っていたけれど、今はすっぴん」と答えた。若いころよりも人目を気にしなくなり、メイクをしなくても外に出るようになったとのこと。

しかし、すっぴんで歩くことで新たな問題も発生。すっぴんにマスクをした姿で一人で出かけると、口元が隠れることで独り言を言うことが多くなってしまったのだという。相田は「”今日サラダ菜ないの？やべーやべーやべのすけ”とかずっと言い続けちゃう」とと、くだらない独り言をずっと言ってしまうという悩みを打ち明け、共演者を爆笑させた。この独り言に司会の上田も「一番やばいのはそこの部分ですよ！」と珍妙すぎる相田の独り言に突っ込みを入れた。