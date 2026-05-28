SHINee、単独コンサートで新AL『Atmos』全曲初公開へ！成熟したパフォーマンスに注目 | RBB TODAY

SHINeeが、自身8度目となる単独コンサートで新アルバム『Atmos』の全曲ステージを初披露する。

SHINeeは、5月29日から31日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEで単独コンサート「- The Trilogy I - 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT] 」を開催する。6月1日にリリースを控える6thミニアルバム『Atmos』の収録曲のステージを、ファンの前でいち早く披露する予定だ。

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タイトル曲『Atmos』は、一緒に過ごす瞬間に感じる新たな五感と、完成された愛の形を繊細に描いたエレクトロニック・ハウスダンスナンバー。楽曲の多彩な展開を視覚化した振付に加え、SHINeeならではの成熟した爽やかな魅力と、余裕を感じさせる密度の高いステージが融合し、熱い反響を呼ぶとみられている。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

今回のコンサートは、早くから全公演全席完売を記録し、SHINeeの圧倒的なチケットパワーを証明した。29日の公演は、台湾、香港、タイなどアジア各地の映画館でライブビューイングが行われ、30日と31日の公演はBeyond LIVEおよびWeverseを通じて世界中へ同時生配信される。

なお、タイトル曲を含む全6曲で構成されたSHINeeの6thミニアルバム『Atmos』は、6月1日午後6時、各種音楽配信サイトを通じてリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

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