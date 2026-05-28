渡辺満里奈、若く見えるというお世辞にNO！「変わらないって言われても変わってるから！」 | RBB TODAY

27日放送の「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）にタレントの渡辺満里奈が出演。若く見えます、昔と変わらないといったお世辞にNOを突き付けた。

この日は「年を重ねて今が一番楽しい女たち」として50歳以上の女性芸能人が様々なテーマでトークを繰り広げた。司会の上田晋也から「年を重ねて世間に今伝えたいことは？」と問われ、渡辺は「年齢を言うと゛若～い”とかっていわれるのはいらないかなって」と、若く見えるというお世辞を言う風潮にダメ出し。現在55歳の渡辺は「デビュー当時とぜんぜん変わらない」と言われることもあるそう。しかし50代ともなると、言われてもうれしいどころか「いや変わってるから！！」と突っ込みたくなってしまうとのこと。これにはゲストの阿川佐和子も「お若いですねって、若いころには言われませんからね」と共感していた。