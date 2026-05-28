TWICE・ジョンヨン、すっぴんショット公開！闘病から完全復帰、ナチュラルビジュから溢れる健康美 | RBB TODAY

TWICEのジョンヨンが近況を公開した。

ジョンヨンは5月28日、自身のインスタグラムを更新。

【写真】すっぴんジョンヨン

投稿された写真には、雄大な自然を背景にしたジョンヨンの姿が収められている。キャップを被り、グレーのTシャツに赤のノースリーブを合わせたレイヤードスタイルだ。

すっぴんに近い状態に見えるが、肌のツヤや血色も良く、非常に健康的な様子がうかがえる。

なお、ジョンヨンは最近、病気の治療による副作用を乗り越え、「全盛期の再来」と大きな話題を呼んでいる。彼女は2020年、頸椎椎間板ヘルニアの治療のため活動を一時休止。治療中に服用したステロイドの副作用により、大幅な体重増加に苦しんだ時期があった。

（写真＝ジョンヨンInstagram）

先日、彼女の実姉で女優のコン・スンヨンが、人気トーク番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』に出演した際には、妹の闘病を支え続けた献身的なエピソードを告白し、視聴者やファンから大きな感動と反響を呼んだ。

◇ジョンヨン プロフィール

1996年11月1日生まれ。本名ユ・ジョンヨン。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループではリードボーカルを務める。実姉は女優のコン・スンヨン。2020年10月に健康上の理由で活動を休止し、翌2021年1月の「第30回ソウル歌謡大賞」で復帰。同年8月、パニック障害及び不安障害の症状で再び活動休止したが、2022年2月のワールドツアーより活動を再開した。

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