木村文乃が第二子出産！「賑やかで慌ただしく愛おしい日々を過ごしています」 | RBB TODAY

24日、俳優の木村文乃が自身の公式インスタグラムを更新。第二子を出産したことを明らかにした。

木村は第一子の子ども、通称チビうさちゃんのの手のひらの上に、赤ちゃんの形をした箸置きを置いた写真をアップ。チビうさちゃんは2023年7月生まれで現在2歳。チビうさちゃんの手のひらの背景には木村が「ふみ飯」として普段から公開している手作りの食事が映っている。

木村は「ぶたじゃが 焼きサケ キャベ千サラダ トマト ほうれん草のおひたし めかぶ お豆腐とわかめのおみそ汁 雑穀米ごはん」と普段の投稿同様に、この日のメニューを紹介。投稿の最後にさらりと「この度、第二子が誕生しました。賑やかで慌ただしく愛おしい日々を過ごしています。」と第二子を出産したことを報告した。第一子、第二子ともに性別や名前は明らかにしていない。

この投稿にファンからは「文乃ちゃーーーーん！！おめでとうございます」「お身体に気をつけてこれからも頑張ってください」「幸せいっぱい愛いっぱい溢れる日々を過ごせますように」とお祝いのコメントが寄せられた。