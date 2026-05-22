JOY、ぐちゃぐちゃの配達ピザ写真アップ！「さすがに酷過ぎません？」 | RBB TODAY

タレントのJOYが21日にXを更新し、箱の中でぐちゃぐちゃになった宅配ピザの写真を公開した。

JOYは「激疲れで帰ってきてお腹空きまくってたから大好きなピザ頼んだらこれ」とつづり、開いた状態のピザの箱をアップ。ピザは片方に寄って楕円形になっており、切り分けられた1枚は裏側にめくれ、チーズなどの具材も箱の上に張り付いている状態だった。

JOYは「こんなにピザが暴れるほどの運転してたら配達員さん途中で気付いてるはずでしょ」と困惑しつつ、「箱持った時に偏りも分かるだろうしさすがに酷過ぎません？」と苦言。

一方、「逆に興奮してきたからこれからも頼み続けるわ」とポジティブにつづった。

ポストには、「こんなの遭遇した事ない」「酷い」「ここまでひどい状態なら店にクレーム入れれば新しいの送り直してくれる」という声が集まっている。

※【画像】JOYが頼んだ宅配ピザがぐちゃぐちゃに

