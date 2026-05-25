“グラビア界の新星”山田あい、I カップのゴージャスボディが炸裂！写真集誌面カット公開 | RBB TODAY

グラビア界の新星として注目を集める山田あいのデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 山田あい「炸裂ゴージャスボディ」』が好評発売中だ。発売記念として誌面カットが公開された。

山田は2003年東京都生まれで“Iカップバスト”のゴージャスボディの持ち主。趣味は旅行、写真、調味料探し、ダーツと多彩な顔を持つ。現在は1st写真集『Ohaa～i』も発売中で、グラビアファンの間で存在感を高めている。

提供：週刊 SPA!編集部 撮影：唐木貴央 ヘアメイク：新井祐美子 スタイリング：設楽和代

提供：週刊 SPA!編集部 撮影：唐木貴央 ヘアメイク：新井祐美子 スタイリング：設楽和代

今作の撮影テーマは「ギャルコーデ」。一度見たら忘れられないカラダを、Iカップがこぼれ落ちそうな大胆なポージングで存分に披露し、見る者を圧倒する仕上がりとなっている。

表紙はIカップバストに収まりきらないビキニトップの面積が目を引く大胆なカットが採用された。また、ピンクのトレーニングウェアから覗く大胆ボディと、クールなスニーカーがポイントとなったセクシーなカットも収録されている。さらに、自身の名前を模した「LOVE」の文字が光るブラックビキニで、長くすらっとしたプロポーションを見せつけながら、ストロングポイントであるIカップバストの迫力を余すことなく伝えるカットも。

提供：週刊 SPA!編集部 撮影：唐木貴央 ヘアメイク：新井祐美子 スタイリング：設楽和代

提供：週刊 SPA!編集部 撮影：唐木貴央 ヘアメイク：新井祐美子 スタイリング：設楽和代

スタイルが際立つギャルコーデで彩られた今作は、山田の魅力が凝縮された完璧なデジタル写真集に仕上がっている。