交際報道なしで電撃結婚の韓国女優、気になる“新婚旅行先”を告白「7泊8日の日程で…」 | RBB TODAY

女優ムン・チェウォンが、新婚旅行先を明かし、注目を集めている。

さらに、ときめきあふれる出国準備の様子も披露した。

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最近、ムン・チェウォンのYouTubeチャンネルでは、「ストレスのないISFJムン・チェウォンのテト女式・新婚旅行の荷造り」というタイトルの動画が公開された。

ムン・チェウォンは、「明日午前の飛行機でどこかへ旅立ちます」とし、新婚旅行を控えた近況を伝えた。続けて、「キャリーケースを今になってやっと出しました。自分の好きなように一度詰めてみます」と話し、旅行準備に取りかかった。

新婚旅行の日程についても自ら言及した。ムン・チェウォンは「7泊8日の日程で、パリに行ってからポルトガルに移動します」と明かした。

（画像＝ムン・チェウォンYouTubeチャンネル）ムン・チェウォン

荷造りをしていたムン・チェウォンは、トップスはほとんどTシャツで準備した一方で、「ボトムスは今履いているパンツ」と話し、笑いを誘った。

また、「私は行くときはキャリーケースに余裕を持たせて行くほうです。旅行から帰ってくると、あれこれ持って帰ってくるタイプです」と話し、再び荷物を整理した。

併せて、今回の旅行により、ユーチューブの投稿も一時休むと伝えた。ムン・チェウォンは「1週間ほど短く行ってきて、1週休んで、戻ってきたらまたお会いします」とし、7月23日に動画をアップロードする予定だとして理解を求めた。

（画像＝ムン・チェウォンYouTubeチャンネル）ムン・チェウォン

なお、ムン・チェウォンは先月、ソウル某所で一般男性の夫と結婚式を挙げ、新たなスタートを切った。

これに先立ち、ムン・チェウォンは熱愛報道などを経ず、4月に直筆の手紙を通じて結婚を電撃発表した。彼女は「家庭を築き、育んでいくことを思うと少し緊張し、それ以上にときめきもあります」とし、「これからもさまざまな姿で活動したいです」とファンに真心を伝えた。

その後、オンライン上では新郎をめぐるさまざまな推測が相次いだ。特に「年下の皮膚科医」という噂が広がったが、ムン・チェウォンは「10年前のインタビューが誤って伝わったもの」と直接釈明。一部で提起された妊娠説についても、所属事務所は「事実ではない」と一線を引いた。

（記事提供＝OSEN）

◇ムン・チェウォン プロフィール

1986年11月13日生まれ。2007年のドラマ『走れサバ！』でデビューし、翌年の時代劇『風の絵師』で注目を浴びた。同作を通じて、SBS演技大賞ではムン・グニョンと共に女性同士でベストカップル賞を受賞している。その後も『華麗なる遺産』『王女の男』『優しい男』『グッド・ドクター』『悪の花』『ペイバック～金と権力～』などに出演。チョコミント好きとしても知られている。

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