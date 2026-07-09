えなこが透け感たっぷりの大胆シースルー衣装で美ボディ披露！“大人の夏”グラビア | RBB TODAY

コスプレイヤーのえなこが、7月9日発売の『週刊少年チャンピオン』（秋田書店）32号の表紙＆巻頭グラビアに登場した。

同号では“大人の夏”をテーマにしたグラビアを展開。大胆な透け感たっぷりのシースルー衣装に身を包んだえなこが、超キュートな美ボディを披露。透明感あふれるビジュアルは、暑い夏を乗り切るパワーを読者に与えてくれそうだ。

Ⓒ秋田書店 ⒸPP Enter Prise inc. Ⓒ藤本和典

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今回の撮影では黄色いスイカを使ったカットも収録されており、えなこ自身も「黄色いスイカを持った撮影は今回初めてなので注目してほしいです」とコメント。

同号でソロ表紙・26回目の登場となるため「毎度出演回数に驚いてます！そろそろ本格的に30回目が見えてきましたよね!?」とコメントしており、次なる節目となる30回目のソロ表紙達成にも意欲をのぞかせた。

Ⓒ秋田書店 ⒸPP Enter Prise inc. Ⓒ藤本和典

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同号には両面BIGポスターが付録として付属するほか、限定QUOカードの応募者全員サービス企画も実施される。