カムバック直後から快進撃！AHOF、新アルバム『RUN TO YOU』が22カ国でチャートイン | RBB TODAY

AHOFが、カムバックと同時にグローバルチャートで存在感を見せつけた。

新アルバム『RUN TO YOU』は、世界各国のiTunesチャートで好成績を収め、勢いあるスタートを切っている。

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AHOFは7月8日、3rdミニアルバム『RUN TO YOU』をリリースし、華やかにカムバックした。

彼らの新アルバムは、発売直後から世界中のファンの爆発的な反応を引き出している。今回の3rdミニアルバム『RUN TO YOU』は、マレーシア、ブルネイ・ダルサラーム、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、フィリピンなど6カ国のiTunesトップアルバムチャートで堂々の1位を獲得した。

それだけにとどまらず、世界最大の音楽市場であるアメリカをはじめ、シンガポール、日本、カナダ、オーストラリア、香港など、計16の国と地域のiTunesトップアルバムチャート上位にも名を連ね、計22カ国のチャートにランクイン。さらに強固になったグローバルな影響力を証明した。

（写真提供＝F&Fエンターテインメント）AHOF

韓国国内の音源チャートでの活躍も目覚ましい。アルバムと同名のタイトル曲『RUN TO YOU』は、発売直後にBugsリアルタイムチャート4位、Melon HOT100（発売30日基準）57位にチャートインし、韓国国内のK-POPファンの心をつかむことに成功した。

新曲『RUN TO YOU』は、複雑で混乱した瞬間のなかでも、ただ一人だけに向かって迷いなく走っていく、まっすぐな“直進エネルギー”を込めた楽曲だ。AHOFは、今夏にぴったりの清涼感あふれるメロディに、以前より一段と成熟した魅力を重ね、世界中のリスナーの好みを狙い撃ちした。

これに先立ち、1stミニアルバムと2ndミニアルバムを通じて、さまよいながら成長する青春の多彩な一面を歌い、強固なファンダムを築いてきたAHOF。今回の新アルバム『RUN TO YOU』を通じて、さらなる飛躍を見せる見通しだ。

（写真提供＝F&Fエンターテインメント）AHOF

なお、AHOFは7月10日、韓国KBS 2TV『ミュージックバンク』に出演し、タイトル曲『RUN TO YOU』の初カムバックステージを披露。本格的な放送活動に拍車をかけている。

（記事提供＝OSEN）

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