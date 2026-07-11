LE SSERAFIM、本日（11日）ワールドツアー開幕！「新たな始まりを告げる公演に」「とても楽しみ」 | RBB TODAY

LE SSERAFIMのワールドツアーが、ついに開幕する。

LE SSERAFIMは、7月11日・12日に、韓国・仁川インスパイアアリーナで2度目のワールドツアー『2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW'』の幕を開ける。

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5人のメンバーは、所属事務所SOURCE MUSICを通じて「多くの方々が、昨年初めて開催したワールドツアーを一緒に楽しんでくださったおかげで、大きなエネルギーをいただいた。新しいツアーでまたその喜びを分かち合えることを考えると、とても楽しみです」と、ツアーを目前に控えた思いを伝えた。

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今回のツアーは、タイトルからも分かるように、今年5月にリリースされた2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1と連動している。アルバムに込められた「恐怖心を受け入れて前に進み続ける」という姿勢をステージを通じて表現する。

LE SSERAFIMは、「公演を観に来てくださる皆さんは、ぜひ2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1を聴いて来ていただけたら、より一層楽しんでいただけると思います」と語った。

そして「前回とはまた異なる魅力を感じられる公演になると思います。新たに準備したステージや演出が多く、私たちも楽しみにしています。昨年、初めてのワールドツアーでこれまでの私たちの歩みを表現したとすれば、今回のワールドツアーは、私たちの新たな始まりを告げる公演になると思います」と、見どころを紹介した。

特に、2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のタイトル曲『BOOMPALA』と収録曲のステージを、5人のメンバー全員で初めて披露する機会となるだけに、ファンの期待が高まっている。

ワールドツアーを通じて、さらに成長したLE SSERAFIMの実力も確認できるだろう。前回のツアーで培った経験をもとに、安定感を増した圧倒的なステージと洗練されたパフォーマンス、スケールアップした規模感で大きな感動と一体感を届け、観客の感情を揺さぶる最高の時間を提供する予定だ。

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LE SSERAFIMは、7月11日・12日の仁川公演を終えた後、日本ツアー『2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW' IN JAPAN』に突入する。7月25日・26日に大阪、7月30日・8月1日・2日に神奈川、8月8日・9日に静岡、8月18日・19日に宮城、9月2日・3日に福岡を巡り、全5都市・11公演を実施する。

その後はアメリカツアーに突入。9月16日にロサンゼルス、20日にタコマ、23日にサンノゼ、25日にフェニックス、27日にフォートワース、30日にオーランド、10月2日にシカゴ、5日にワシントンD.C.、8日にニューヨークまで巡る。

さらに、LE SSERAFIMにとって初となるヨーロッパでの単独公演にも期待が寄せられている。10月16日にロンドン、18日にアムステルダム、21日にパリ、23日にコペンハーゲン、26日にベルリンでファンと対面する。そして、11月からスタートするアジアツアーでは、11月14日・15日に台北、28日にシンガポール、12月5日・6日にマニラを訪れる予定だ。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

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